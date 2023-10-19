Стоит ли ждать потепления? Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

На следующей неделе в рабочие дни ожидается в основном облачная погода, местами возможен небольшой снег и дождь, ночью и с утра на отдельных участках дорог возможно обледенение. Порывы восточного, северо-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 17 метров в секунду. Температура воздуха на большей части территории страны составит от +2...-3 градусов ночью до +1...+5 градусов днем.

В субботу усилится восточный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В течение дня Латвию с юго-запада настигнет обширная зона осадков - пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха не превысит +1...+6 градусов.

Осадки ожидаются и в ночь на воскресенье, однако днем возможен лишь небольшой дождь, ветер стихнет. Температура воздуха поднимется до +3...+9 градусов, а в Курземе воздух прогреется до +12 градусов.

Ожидается, что в начале следующей недели по всей стране температура воздуха повысится до +9...+13 градусов, периодически будут идти дожди. Возможно, со среды снова похолодает и усилится восточный, юго-восточный ветер, однако и в конце месяца температура воздуха периодически будет подниматься чуть выше +10 градусов, возможны и осадки.

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