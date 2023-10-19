Фото и видео ⟩ В четверг Эстония проснулась вся в снегу

Зимняя погода особенно резко ворвалась в Йыхви. Скамейки, ветви деревьев, памятники – буквально все покрыто толстым слоем снега. В Ахтмеской части Кохтла-Ярве его тоже очень много. Смотрите галерею!

Снег в Кохтла-Ярве. Фото: фото читателя

В Таллинне снег стал набирать силу только к 9:00. Но запечатлеть его сложнее, так как он практически сразу тает.

Снег в Таллинне. Фото: Rus.Postimees

Снежная крупа и мокрый асфальт в Пыхья-Таллинне. Фото: фото читателя

Снег в Кристийне. Фото: фото читателя

Недалеко от Вийтна сугробы выглядят впечатляюще.

Еще в среду Департамент транспорта предупреждал, что в ночь на четверг дороги будут скользкими, ожидается мокрый снег и снег.

"Напоминаем всем участникам дорожного движения, что дороги могут быть скользкими. Наши партнеры готовы бороться с гололедицей, но необходимо учитывать, что это займет время, – сказал директор службы по обслуживанию дорог Департамента транспорта Янно Саммул. – Просим участников дорожного движения быть внимательными, особенно это касается тех, кто не успел поменять летнюю резину на зимнюю".

Снег в Ахтме. Фото: Rus.Postimees

О гололедице предупреждало также Агентство окружающей среды: "Во многих местах дождь сменится мокрым снегом, кое-где– снегом. Дождевых облаков больше всего в северной и восточной частях Эстонии. Температура воздуха и дорожного покрытия упадет до минусовой, дороги станут скользкими повсеместно".

Спешивших на работу жителей Аэгвийду около 8:00 ждала такая картина.

Снег в Аэгвийду. Фото: фото читателя

По данным Агентства окружающей среды, снег и мокрый снег будут идти до пятницы. "Первый снежный покров до сих пор вызывает удивление и волнение", – отмечает синоптик Кайро Кийтсак, делясь в социальных сетях фотографиями из Ляэне-Вирумаа, где снежный ковер покрыл землю.

По словам Кийтсака, больше всего снега сейчас в северной части Ляэне- и Ида-Вирумаа. "Из-за воздействия моря его будет еще больше", – утверждает он.