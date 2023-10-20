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В пятницу возможны небольшие осадки; воздух прогреется максимум до +6 градусов

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Осенние заморозки
Осенние заморозки Фото: Schutterstock.com

В пятницу в Латвии будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, сообщает агентство LETA.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, на курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны небольшой снег и дождь.

В Риге день будет облачным, без значительных осадков. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +4...+5 градусов.

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