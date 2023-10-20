В пятницу возможны небольшие осадки; воздух прогреется максимум до +6 градусов

В пятницу в Латвии будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, сообщает агентство LETA.
Синоптики прогнозируют, что порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, на курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы до 18 метров в секунду.
Ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны небольшой снег и дождь.
В Риге день будет облачным, без значительных осадков. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +4...+5 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!