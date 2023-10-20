Ветер, мокрый снег и туман: чего ждать от погоды на выходных?

На юг Курземе дождь и мокрый снег придут в субботу с утра, а днем осадки ожидаются уже по всему Курземе и Земгале, они достигнут также Даугавпилса и Риги, в свою очередь в районе Алуксне осадки ожидаются только в субботу вечером, сообщает агентство LETA.

Порывы восточного ветра в субботу усилятся до 12-16 метров в секунду, местами в Курземе - до 19 метров в секунду, в свою очередь на курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы до 20-23 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В ночь на воскресенье осадки стихнут, местами возможны моросящий дождь и туман, который сохранится и в течение дня. Во второй половине дня в воскресенье в Латгале и Селию придет более сильный дождь, в других же районах страны ожидаются небольшие осадки, небо будет преимущественно облачным.

В воскресенье с утра температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов, во второй половине дня потеплеет до +4...+9 градусов, но местами в Курземе, если облака рассеются и выглянет солнце, воздух может прогреться и до +12 градусов. Будет дуть слабый ветер.

Преимущественно слабый ветер сохранится и в начале следующей недели. Ожидается туман и кратковременный дождь, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов, по ночам она не будет опускаться ниже +3 градусов. Возможно, в середине недели с восточным, юго-восточным ветром в страну придут более холодные воздушные массы.