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Желтое предупреждение: на западе страны ожидаются сильнейшие ливни

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Дождь в городе. Иллюстративное фото.
Дождь в городе. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В связи с ожидаемыми в субботу, 21 октября, на западе страны сильными дождями, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили представители Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В субботу, 21 октября, с 14:00 до 18:00 в западных районах Латвии ожидаются сильные дожди. Количество осадков составит 10-19 мм.

Желтое предупреждение действует с 14:00 до 19:00.

Актуальную информацию о предупреждениях можно посмотреть на сайте bridinajumi.meteo.lv, сообщают LVĢMC и VUGD.

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