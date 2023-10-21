Желтое предупреждение: на западе страны ожидаются сильнейшие ливни

В связи с ожидаемыми в субботу, 21 октября, на западе страны сильными дождями, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили представители Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В субботу, 21 октября, с 14:00 до 18:00 в западных районах Латвии ожидаются сильные дожди. Количество осадков составит 10-19 мм.
Желтое предупреждение действует с 14:00 до 19:00.
Актуальную информацию о предупреждениях можно посмотреть на сайте bridinajumi.meteo.lv, сообщают LVĢMC и VUGD.
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