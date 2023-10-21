Желтое предупреждение: на западе страны ожидаются сильнейшие ливни

В связи с ожидаемыми в субботу, 21 октября, на западе страны сильными дождями, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили представители Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).