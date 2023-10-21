Ночь на воскресенье принесет туман

Ночь на воскресенье будет облачной, в первой половине ночи еще ожидается дождь, в северо-восточных районах - и мокрый снег, однако по мере стихания осадков во второй половине ночи во многих местах образуется туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. В начале ночи он будет умеренным и порывистым, однако затем он постепенно стихнет. Минимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов, в северо-восточных районах страны - 0...-1 градус.
В Риге ожидается облачная погода, в первой половине ночи продолжится дождь, однако затем сгустится туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а минимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.
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