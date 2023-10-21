Ночь на воскресенье принесет туман

Ночь на воскресенье будет облачной, в первой половине ночи еще ожидается дождь, в северо-восточных районах - и мокрый снег, однако по мере стихания осадков во второй половине ночи во многих местах образуется туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).