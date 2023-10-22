Какая погода ожидается в воскресенье?

В воскресенье, 22 октября, сохранится пасмурная погода, но дождь ожидается только вечером на юго-востоке, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В отдельных районах сохранится слабый ветер, туман и дымка.
Максимальная температура воздуха составит +5…+10 градусов, местами на востоке не выше +3… +4 градусов.
В Риге воскресенье будет облачным, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +7…+9 градусов.
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