Заморозки, снег и туман: прогноз синоптиков на следующую неделю

Информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) показывает, что погода в Латвии будет определяться активностью циклонов, поэтому временами ожидаются дожди, которые в некоторых районах также могут сменяться мокрым снегом и снегом.

В первые дни недели небо будет преимущественно затянуто облаками, но местами возможны прояснения. В понедельник с приближением небольшого циклона дождь пройдет преимущественно в юго-восточных регионах, но к вечеру вторника во многих местах ожидаются осадки, хотя днем ​​их интенсивность снизится и дождь пройдет лишь местами, на востоке возможен мокрый снег.

Будет преобладать слабый ветер, локально способствующий образованию тумана в ночные и утренние часы. Минимальная температура воздуха ночью не будет ниже +1...+6 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +3...+9 градусов, в понедельник столбик термометра даже поднимется выше отметки +10 градусов на морском побережье.

Середина недели будет пасмурной и осенней. Действие циклона продолжит влиять на погоду, поэтому временами ожидаются осадки, в среду они будут более интенсивными, а в некоторых районах дождь сменится мокрым снегом и снегом. Из-за изменения атмосферного давления усилится восточный, северо-восточный ветер, который вдоль побережья залива станет порывистым. Температура воздуха преимущественно будет находиться в пределах +1...+6 градусов, хотя местами на востоке страны в ночные часы столбик термометра опустится ниже отметки 0 градусов.

Конец недели принесет такую ​​же погоду, как и в предыдущие дни - временами пойдет дождь, также ожидается снег, хотя образование постоянного снежного покрова пока не прогнозируется. Дневная и ночная температура останутся одинаковыми, лишь в темное время суток воздух местами остынет до -1 градуса.