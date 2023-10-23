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Ночью в Даугавпилсе выпало 82% месячной нормы осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Даугава у Даугавпилса во время весенних паводков
Даугава у Даугавпилса во время весенних паводков Фото: Ivars Soikāns/LETA

С вечера воскресенья до 8 часов утра понедельника количество осадков в Даугавпилсе составило 47 миллиметров, или 82% октябрьской нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сильные дожди прошли и в других регионах Латгале и Селии, в том числе в Резекне выпало 25 мм осадков.

В понедельник утром дождь в этих регионах продолжается, но в течение дня осадки уменьшатся. На западе и севере Латвии местами идет небольшой дождь.

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