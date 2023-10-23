Ночью в Даугавпилсе выпало 82% месячной нормы осадков

Сильные дожди прошли и в других регионах Латгале и Селии, в том числе в Резекне выпало 25 мм осадков.

В понедельник утром дождь в этих регионах продолжается, но в течение дня осадки уменьшатся. На западе и севере Латвии местами идет небольшой дождь.