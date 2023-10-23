Во вторник воздух прогреется максимум до +8 градусов; возможны дожди

В течение дня пройдет мелкий дождь, местами возможны более сильные кратковременные дожди, сообщает агентство LETA.

Будет дуть ветер переменчивого направления, который затем перейдет в восточный, северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +4...+6 градусов в восточных районах до +8...+10 градусов в Курземе.

В Риге возможен небольшой дождь, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха не превысит +8 градусов.