Во вторник воздух прогреется максимум до +8 градусов; возможны дожди

Во вторник в Латвии сохранится облачная погода, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В течение дня пройдет мелкий дождь, местами возможны более сильные кратковременные дожди, сообщает агентство LETA.
Будет дуть ветер переменчивого направления, который затем перейдет в восточный, северо-восточный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +4...+6 градусов в восточных районах до +8...+10 градусов в Курземе.
В Риге возможен небольшой дождь, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха не превысит +8 градусов.
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