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Во вторник воздух прогреется максимум до +8 градусов; возможны дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Lita Millere/LETA

Во вторник в Латвии сохранится облачная погода, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В течение дня пройдет мелкий дождь, местами возможны более сильные кратковременные дожди, сообщает агентство LETA.

Будет дуть ветер переменчивого направления, который затем перейдет в восточный, северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +4...+6 градусов в восточных районах до +8...+10 градусов в Курземе.

В Риге возможен небольшой дождь, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха не превысит +8 градусов.

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