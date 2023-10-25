Ночью местами похолодает до -3 градусов; днем возможен снег

Температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе ночью опустится до 0...-3 градусов, прогнозируют синоптики.
На остальной территории страны температура составит 0...+3 градуса. В западных и южных регионах пройдут дожди и небольшой снег.
Днем сохранится умеренный восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, будет облачно. Во многих регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на юге - умеренный снег. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.
Галерея: Первый снег в Риге (2018 год)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!