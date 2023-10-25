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Ночью местами похолодает до -3 градусов; днем возможен снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Снег на ягодах
Снег на ягодах Фото: Schutterstock.com

Температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе ночью опустится до 0...-3 градусов, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны температура составит 0...+3 градуса. В западных и южных регионах пройдут дожди и небольшой снег.

Днем сохранится умеренный восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, будет облачно. Во многих регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на юге - умеренный снег. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.

Галерея: Первый снег в Риге (2018 год)

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