Ночью местами похолодает до -3 градусов; днем возможен снег

На остальной территории страны температура составит 0...+3 градуса. В западных и южных регионах пройдут дожди и небольшой снег.

Днем сохранится умеренный восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, будет облачно. Во многих регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на юге - умеренный снег. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.

Галерея: Первый снег в Риге (2018 год)