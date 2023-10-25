Объявлено желтое предупреждение о продолжительном снегопаде на юго-востоке Латвии

В четверг с 13:00 до 20:00 в этих регионах ожидается сильный снег, и во второй половине дня местами образуется 2-4 см снежного покрова.

Во время снегопада видимость будет ухудшена, а дороги станут скользкими.

Как уже сообщалось, температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе ночью опустится до 0...-3 градусов, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны температура составит 0...+3 градуса. В западных и южных регионах пройдут дожди и небольшой снег.

Днем сохранится умеренный восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, будет облачно. Во многих регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на юге - умеренный снег. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.