Фото ⟩ В четверг в Риге может образоваться снежный покров

В четверг в Латвии сохранится облачная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшие осадки во многих местах начиная с юга страны.
Ожидается преимущественно небольшой снег, в южных районах страны - умеренный. В Курземе и некоторых районах Земгале также пройдут дожди.
На дорогах местами может быть скользко, а к вечеру образуется гололедица.
Сохранится умеренный восточный ветер с порывами 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
Šodien ilgstoši nokrišņi - pārsvarā slapjš sniegs, sniegs, vietām iespējams sasalstošs lietus. Veidosies 1-4 cm bieza sniega sega, ceļi var būt slideni! Lēns līdz mērens A vējš.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 26, 2023
Maksimālā gaisa temperatūra -1...+4°, tomēr jāņem vērā, ka sajūtu temperatūra ir krietni zemāka. pic.twitter.com/uFZjeZhnfa
В Риге в течение дня ожидаются небольшие осадки, вечером возможен тонкий снежный покров. При умеренном восточном ветре температура воздуха составит +2 градуса, вечером будет около нуля.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о длительном снегопаде в юго-восточных регионах Латвии.
Фото: Первый снег в Риге
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