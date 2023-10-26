Фото ⟩ В четверг в Риге может образоваться снежный покров

Ожидается преимущественно небольшой снег, в южных районах страны - умеренный. В Курземе и некоторых районах Земгале также пройдут дожди.

На дорогах местами может быть скользко, а к вечеру образуется гололедица.

Сохранится умеренный восточный ветер с порывами 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

Šodien ilgstoši nokrišņi - pārsvarā slapjš sniegs, sniegs, vietām iespējams sasalstošs lietus. Veidosies 1-4 cm bieza sniega sega, ceļi var būt slideni! Lēns līdz mērens A vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra -1...+4°, tomēr jāņem vērā, ka sajūtu temperatūra ir krietni zemāka. pic.twitter.com/uFZjeZhnfa — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 26, 2023

В Риге в течение дня ожидаются небольшие осадки, вечером возможен тонкий снежный покров. При умеренном восточном ветре температура воздуха составит +2 градуса, вечером будет около нуля.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о длительном снегопаде в юго-восточных регионах Латвии.

Фото: Первый снег в Риге