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Фото ⟩ В четверг в Риге может образоваться снежный покров

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень в Риге.
Осень в Риге. Фото: Schutterstock.com

В четверг в Латвии сохранится облачная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшие осадки во многих местах начиная с юга страны.

Ожидается преимущественно небольшой снег, в южных районах страны - умеренный. В Курземе и некоторых районах Земгале также пройдут дожди.

На дорогах местами может быть скользко, а к вечеру образуется гололедица.

Сохранится умеренный восточный ветер с порывами 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге в течение дня ожидаются небольшие осадки, вечером возможен тонкий снежный покров. При умеренном восточном ветре температура воздуха составит +2 градуса, вечером будет около нуля.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о длительном снегопаде в юго-восточных регионах Латвии.

Фото: Первый снег в Риге

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