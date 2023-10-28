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В субботу будет пасмурно и прохладно

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Кошка. Иллюстративное фото
Кошка. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 28 октября, в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небо будет в основном затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах может быть скользко.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, который во второй половине дня постепенно ослабеет.

Температура воздуха на западе страны составит +3...+5 градусов, на востоке будет не теплее -1...+2 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, без существенных осадков, температура воздуха не превысит +2...+4 градуса.

Галерея: Погода в Латвии

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