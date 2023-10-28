В субботу будет пасмурно и прохладно

Небо будет в основном затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах может быть скользко.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, который во второй половине дня постепенно ослабеет.

Температура воздуха на западе страны составит +3...+5 градусов, на востоке будет не теплее -1...+2 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, без существенных осадков, температура воздуха не превысит +2...+4 градуса.

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