В субботу будет пасмурно и прохладно

Сегодня, 28 октября, в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Небо будет в основном затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах может быть скользко.
Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, который во второй половине дня постепенно ослабеет.
Температура воздуха на западе страны составит +3...+5 градусов, на востоке будет не теплее -1...+2 градусов.
В Риге ожидается пасмурная погода, без существенных осадков, температура воздуха не превысит +2...+4 градуса.
Галерея: Погода в Латвии
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