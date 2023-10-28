Ночью ожидается мороз до -5 градусов, в Риге - мокрый снег

Небо ночью временами будет проясняться, возможны небольшие осадки, преимущественно снег. В ночные и утренние часы на дорогах будет скользко. Температура почти по всей стране понизится до 0…-5 градусов, в прибрежных регионах не опустится ниже -2 градусов.

Днем будет преобладать облачность, местами ожидаются небольшие осадки, а вечером с юго-запада к Латвии приблизится новая зона осадков, которая принесет в Курземе дождь и мокрый снег.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1…+6 градусов.

В Риге в первой половине дня небо будет временами проясняться, но в течение дня облачность увеличится, ожидаются осадки. Температура воздуха составит +3…+5 градусов.