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Фото ⟩ Ночью в Латвии местами выпадет снег, а в понедельник сильно потеплеет

rus.tvnet.lv
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В ночь на понедельник местами в Латвии образуется слой снега, а днем потеплеет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью зона осадков продолжит пересекать Латвию, поэтому небо будет пасмурным и во многих местах ожидается мокрый снег, а утром - дождь. В первой половине ночи местами образуется небольшой слой снега, на востоке возможен и ледяной дождь, поэтому дороги на отдельных участках будут очень скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а минимальная температура воздуха составит -1..+3 градуса.

В Риге ночь тоже будет пасмурной и большую ее часть ожидаются осадки. В столице минимальная температура воздуха ночью составит 0..+2 градуса.

Завтра днем ветер подует с юга, юго-запада, на побережье он будет порывистым. Температура воздуха днем достигнет +7..+12 градусов.

Фото: осень в Европе

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