Фото ⟩ Ночью в Латвии местами выпадет снег, а в понедельник сильно потеплеет

Ночью зона осадков продолжит пересекать Латвию, поэтому небо будет пасмурным и во многих местах ожидается мокрый снег, а утром - дождь. В первой половине ночи местами образуется небольшой слой снега, на востоке возможен и ледяной дождь, поэтому дороги на отдельных участках будут очень скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а минимальная температура воздуха составит -1..+3 градуса.

В Риге ночь тоже будет пасмурной и большую ее часть ожидаются осадки. В столице минимальная температура воздуха ночью составит 0..+2 градуса.

Завтра днем ветер подует с юга, юго-запада, на побережье он будет порывистым. Температура воздуха днем достигнет +7..+12 градусов.

30.10. Mākoņains, palaikam nokrišņi - lietus, naktī arī slapjš sniegs, sniegs. Vietām austrumos veidosies 2-4 cm bieza sniega sega, atsevišķos posmos ceļi būs slideni! Pūtīs lēns līdz mērens naktī DA, D, dienā D, DR vējš, piekrastē brāzmains. G.t. naktī -1…+3°, dienā +7…+12°. pic.twitter.com/tyBfEn3fli — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 29, 2023

Фото: осень в Европе