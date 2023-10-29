Фото ⟩ Ночью в Латвии местами выпадет снег, а в понедельник сильно потеплеет

В ночь на понедельник местами в Латвии образуется слой снега, а днем потеплеет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью зона осадков продолжит пересекать Латвию, поэтому небо будет пасмурным и во многих местах ожидается мокрый снег, а утром - дождь. В первой половине ночи местами образуется небольшой слой снега, на востоке возможен и ледяной дождь, поэтому дороги на отдельных участках будут очень скользкими.
Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а минимальная температура воздуха составит -1..+3 градуса.
В Риге ночь тоже будет пасмурной и большую ее часть ожидаются осадки. В столице минимальная температура воздуха ночью составит 0..+2 градуса.
Завтра днем ветер подует с юга, юго-запада, на побережье он будет порывистым. Температура воздуха днем достигнет +7..+12 градусов.
30.10. Mākoņains, palaikam nokrišņi - lietus, naktī arī slapjš sniegs, sniegs. Vietām austrumos veidosies 2-4 cm bieza sniega sega, atsevišķos posmos ceļi būs slideni! Pūtīs lēns līdz mērens naktī DA, D, dienā D, DR vējš, piekrastē brāzmains. G.t. naktī -1…+3°, dienā +7…+12°. pic.twitter.com/tyBfEn3fli— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 29, 2023
Фото: осень в Европе
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