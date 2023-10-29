Синоптики подготовили крайне неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни

В октябре почти на всех станциях наблюдений была превышена месячная норма количества осадков, и последние дни октября также будут богатыми на осадки, хотя и теплыми. В первые дни ноября также ожидается осенняя погода - местами пройдут дожди и во второй половине недели ветер станет более порывистым.

Уже в ночь на воскресенье к Латвии приблизился теплый атмосферный фронт, который в понедельник принесет не только густой облачный покров, но и осадки. Начиная с запада, территорию страны пересечет зона осадков - ночью местами на востоке образуется снежный покров толщиной до четырех сантиметров, а днем с приходом более теплого воздуха снег сменится дождями.

Ночью в некоторых районах образуется туман, который сохранится до утра. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в прибрежных районах он также будет порывистым. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах -1..+3 градусов, а днем воздух прогреется до +7..+12 градусов.

Во вторник и среду также будет преимущественно облачно и дождливо. Несмотря на то, что в светлое время суток дожди пройдут лишь местами, в ночь на среду центр небольшого циклона, который пройдет через территорию страны с юго-запада, принесет дождь по всей Латвии - в некоторых районах ожидаются даже очень сильные ливни.

Из-за действия циклона во вторник постепенно усилится северо-восточный, восточный ветер, на побережье порывы будут достигать скорости 15 м/с. Столбик термометра как ночью, так и днем будет держаться в пределах +5..+10 градусов.

Во второй половине недели с повышением атмосферного давления осадки будут наблюдаться только местами и станет немного прохладнее, ночью воздух остынет до -1..+6 градусов.

В выходные дни с приближением широкого циклона с запада вновь пройдут дожди, усилится ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с. В эти дни останется немного теплее, по ночам столбик термометра не опускается ниже отметки +3 градуса.