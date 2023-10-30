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В понедельник будет тепло, временами ожидаются дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень
Осень Фото: AP/Scanpix

Понедельник, 30 октября, станет самым теплым днем на этой неделе - температура воздуха поднимется до +8...+12 градусов, прогнозируют синоптики.

Более прохладный воздух сохранится на крайнем севере Видземе, где температура не превысит +5 градусов.

В течение дня осадки будут уже не такими обильными, как утром, но в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди. Солнце выглянет лишь ненадолго и местами.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада, юго-запада, в южной части страны порывами до 12-17 м/с.

В Риге после утренних ливней осадки уменьшатся до небольших дождей, сквозь облака выглянет солнце. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, воздух прогреется до +10...+11 градусов.

Галерея: Осеняя погода

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