В понедельник будет тепло, временами ожидаются дожди

Более прохладный воздух сохранится на крайнем севере Видземе, где температура не превысит +5 градусов.

В течение дня осадки будут уже не такими обильными, как утром, но в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди. Солнце выглянет лишь ненадолго и местами.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада, юго-запада, в южной части страны порывами до 12-17 м/с.

В Риге после утренних ливней осадки уменьшатся до небольших дождей, сквозь облака выглянет солнце. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, воздух прогреется до +10...+11 градусов.

Галерея: Осеняя погода