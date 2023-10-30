В Алуксне началась метеорологическая зима

В Алуксне среднесуточная температура воздуха остается отрицательной уже пять дней подряд, и в городе началась метеорологическая зима, хотя в начале ноября снова ожидается осенняя погода.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 25-29 октября среднесуточная температура воздуха в Алуксне была ниже нуля, что свидетельствует о начале метеорологической зимы 25 октября.
На других станциях наблюдений метеорологическая зима не наступила, так как соответствующие температуры наблюдались в течение более коротких периодов. Так, в Дагде и Зосены было четыре дня с отрицательной средней температурой воздуха, на других станциях наблюдений - меньше.
Метеорологическая зима в Алуксне обычно начинается в середине ноября.
Синоптики не ожидают сохранения зимних температур в ближайшее время. Последние два дня октября и начало ноября в Латвии ожидаются более теплыми, чем обычно, температура воздуха временами будет подниматься выше +10 градусов. Согласно текущим прогнозам, в конце ноября не ожидается ни устойчивых морозов, ни постоянного снежного покрова.
Галерея: Осеняя погода
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