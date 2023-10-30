Во вторник в Латвии ожидаются рекорды тепла и дождь

Ночью и утром лишь местами пройдет дождь, но во многих местах образуется туман. При медленном и умеренном южном ветре температура воздуха составит +3...+9 градусов.

Днем начиная с юго-запада ожидаются дожди, в Курземе и Видземе - сильные. Юго-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, вечером ожидаются порывы южного, юго-западного ветра скоростью до 11-16 метров в секунду.

Выше всего - до +10...+14 градусов - столбики термометров поднимутся поздно вечером во вторник. Местами, прежде всего в восточных краях, будут побиты рекорды тепла для 31 октября.

В Риге утром во вторник возможен туман, день ожидается дождливым. Ночью юго-западный ветер от слабого до умеренного сменится юго-восточным, воздух остынет до +7 градусов. В течение дня температура воздуха будет постепенно повышаться и вечером достигнет +13 градусов, а юго-восточный ветер сменит направление на южное, юго-западное и в порывах усилится до 14 метров в секунду.