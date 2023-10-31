Во вторник вечером и в ночь с 31 октября на 1 ноября температура воздуха в Латвии достигнет +10...+14 градусов, прогнозируют синоптики.
В первый день ноября воздух станет немного прохладнее: во второй половине дня в среду температура понизится до +5...+10 градусов.
Количество осадков уменьшится, однако временами ожидаются дожди. Днем начиная с запада страны между облаками во многих местах будет выглядывать солнце.
Ночью ожидаются порывы юго-западного ветра до 13-18 метров в секунду, утром ветер стихнет. Днем будет дуть умеренный западный ветер, на побережье с порывами до 15 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки временами будет идти небольшой дождь, в начале ночи скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду, а завтра днем ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха с +13 градусов во вторник вечером постепенно понизится до +6 к вечеру среды.
Галерея: Осень в Риге
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