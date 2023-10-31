В первый день ноября воздух станет немного прохладнее: во второй половине дня в среду температура понизится до +5...+10 градусов.

Количество осадков уменьшится, однако временами ожидаются дожди. Днем начиная с запада страны между облаками во многих местах будет выглядывать солнце.

Ночью ожидаются порывы юго-западного ветра до 13-18 метров в секунду, утром ветер стихнет. Днем будет дуть умеренный западный ветер, на побережье с порывами до 15 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти небольшой дождь, в начале ночи скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду, а завтра днем ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха с +13 градусов во вторник вечером постепенно понизится до +6 к вечеру среды.

Галерея: Осень в Риге