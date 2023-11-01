Дожди и порывистый ветер: прогноз синоптиков на первые дни ноября

Во второй и третий день ноября осадков будет мало, лишь местами в Курземе пройдет небольшой дождь, периодически будет светить солнце. В четверг ожидается слабый южный ветер, температура воздуха ночью опустится до 0...+5 градусов, максимальная температура днем составит +5...+9 градусов, в юго-западных районах - до +11 градусов. В пятницу потеплеет на градус, однако усилится юго-восточный ветер.

Ожидается, что в ночь на субботу Латвию с запада пересекут дождевые облака, временами дожди будут идти и в последующие сутки. Температура воздуха в основном не опустится ниже +4 градусов, днем воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ноябрь и декабрь в Латвии ожидаются более теплыми и влажными, чем обычно.