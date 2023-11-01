В четверг в Латвии выглянет солнце

В четверг, 1 ноября, в Латвии уменьшится облачность и на большей части территории страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Осадков будет очень мало, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Будет преобладать слабый южный ветер.
Ночью и утром температура понизится до 0...+5 градусов. При прояснении неба местами сохранится небольшой риск обледенения дорог.
Максимальная дневная температура составит +5...+9 градусов, в юго-западных районах страны до +11 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем достигнет +8 градусов.
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