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В четверг в Латвии выглянет солнце

rus.tvnet.lv/LETA
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Осенний пейзаж в Латвии
Осенний пейзаж в Латвии Фото: Una Kupruka/LETA

В четверг, 1 ноября, в Латвии уменьшится облачность и на большей части территории страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Осадков будет очень мало, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Будет преобладать слабый южный ветер.

Ночью и утром температура понизится до 0...+5 градусов. При прояснении неба местами сохранится небольшой риск обледенения дорог.

Максимальная дневная температура составит +5...+9 градусов, в юго-западных районах страны до +11 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем достигнет +8 градусов.

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