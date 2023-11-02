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В четверг в Латвии ожидается сухая и солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг в Латвии будет преимущественно сухая погода, небольшой дождь ожидается лишь на севере Курземе, прогнозируют синоптики.

Облака частично закроют небо, день будет достаточно солнечным. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, в восточных регионах - слабый южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха повысится до +5...+9 градусов, на юго-западе до +10...+11 градусов.

В Риге во второй день ноября ожидается частично солнечная погода без осадков. Ветер от слабого до умеренного с юга и юго-востока, воздух прогреется до +8...+9 градусов.

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