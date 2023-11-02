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В пятницу сохранится теплая погода, усилится ветер

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень в Риге
Осень в Риге Фото: EPA/Scanpix

В пятницу, 3 ноября, в Латвии сохранится теплая погода, но усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах день будет солнечным, только в Курземе ожидается облачность.

Ночь пройдет без осадков, температура воздуха составит +2...+7 градусов, местами на востоке страны - около нуля градусов.

Днем юго-восточный ветер усилится до 12-17 метров в секунду, в Курземе возможен дождь. Температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, юго-восточный ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем - до +11 градусов.

Галерея: Осень в Риге

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