В пятницу сохранится теплая погода, усилится ветер

Во многих регионах день будет солнечным, только в Курземе ожидается облачность.

Ночь пройдет без осадков, температура воздуха составит +2...+7 градусов, местами на востоке страны - около нуля градусов.

Днем юго-восточный ветер усилится до 12-17 метров в секунду, в Курземе возможен дождь. Температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, юго-восточный ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем - до +11 градусов.

Галерея: Осень в Риге