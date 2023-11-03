Суббота будет ветреной, возможны дожди

Днем под влиянием активного циклона будет облачно, периодически будут идти дожди. Ожидается умеренный или умеренно-сильный юго-восточный ветер, который порывами будет достигать скорости 15-19 метров в секунду, но, начиная с середины дня, ветер сменит направление на южное, юго-западное и западное, и в центральных районах достигнет скорости 20-24 метров в секунду. Ветер такой силы может ломать ветви деревьев.

Максимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге также будет облачно, возможны дожди. Будет дуть умеренно сильный юго-восточный ветер, который порывами будет достигать скорости в 15-18 метров в секунду, а днем он сменит направление на южное и усилится до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +10...+11 градусов.