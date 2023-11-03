В субботу в Латвии, в основном, будет идти дождь

Осадки начнутся с юго-запада страны. Юго-восточный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +7...+10 градусов, на востоке до +3...+6 градусов.

День ожидается облачным, с небольшими просветами между облаками. На большей части территории страны временами ожидается дождь, в Курземе - продолжительный дождь. Максимальная температура составит +8...+11 градусов.

В субботу в западных и центральных районах страны усилится южный ветер, в Курземе он сменится юго-западным. Ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду, в прибрежных районах - до 23-26 метров в секунду.

Вечером в субботу ветер стихнет.

В Риге в субботу местами пройдет дождь, ночью ожидаются порывы юго-восточного ветра до 16 метров в секунду, днем - порывы южного ветра до 21 метра в секунду. Температура воздуха составит +8...+10 градусов.