В воскресенье во многих местах сгустится туман; ветер немного утихнет

Ночью будет облачно, лишь временами с прояснениями. В первой половине ночи местами в западных и центральных районах страны еще пройдут кратковременные дожди, а во второй половине и в утренние часы во многих местах сгустится туман. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, только на морском побережье в начале ночи еще ожидается южный, юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +3…+6 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно облачно, но осадков не ожидается. При слабом и умеренном юго-восточном, восточном ветре во второй половине ночи образуется туман. Воздух остынет до +3…+5 градусов.

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, однако день пройдет без существенных осадков. Местами в центральных и восточных районах еще сохранится туман. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +7…+10 градусов.

В Риге и днем ожидается преимущественно облачная, но сухая погода. Утром видимость будет осложнена туманом. Сохранится юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов.

05.11.

🌥️Mākoņains, brīžiem skaidrosies

💧Naktī vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus

🌫️Naktī daudzviet, dienā vietām migla

🌬️Lēns/mērens DA/A vējš, nakts pirmajā pusē jūras piekrastē mērens D/DR vējš, brāzmās līdz 15 m/s

🌡️Gaisa t. N: +3…+6°, D: +7…+10° pic.twitter.com/1SHBtyLlXR — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 4, 2023

Галерея: Осень в Латвии