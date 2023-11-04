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В воскресенье во многих местах сгустится туман; ветер немного утихнет

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, 5 ноября, погода в Латвии существенно не изменится, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, лишь временами с прояснениями. В первой половине ночи местами в западных и центральных районах страны еще пройдут кратковременные дожди, а во второй половине и в утренние часы во многих местах сгустится туман. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, только на морском побережье в начале ночи еще ожидается южный, юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +3…+6 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно облачно, но осадков не ожидается. При слабом и умеренном юго-восточном, восточном ветре во второй половине ночи образуется туман. Воздух остынет до +3…+5 градусов.

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, однако день пройдет без существенных осадков. Местами в центральных и восточных районах еще сохранится туман. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +7…+10 градусов.

В Риге и днем ожидается преимущественно облачная, но сухая погода. Утром видимость будет осложнена туманом. Сохранится юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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