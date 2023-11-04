Воскресенье будет в основном облачным; воздух прогреется до +10 градусов

Как сообщает агентство LETA, в воскресенье в Латвии будет в основном облачная погода, но день пройдет без существенных осадков. Местами в центральном и восточном районах сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +7...+10 градусов.