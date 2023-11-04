Воскресенье будет в основном облачным; воздух прогреется до +10 градусов

В воскресенье погода сильно не изменится, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Как сообщает агентство LETA, в воскресенье в Латвии будет в основном облачная погода, но день пройдет без существенных осадков. Местами в центральном и восточном районах сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +7...+10 градусов.
В Риге также будет в основном облачно, но сухо. С утра видимость может ухудшать туман. Сохранится слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, а температура воздуха повысится до +7...+9 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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