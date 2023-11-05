Будет по-осеннему тепло: прогноз синоптиков на новую неделю

К территории Латвии с запада приблизился циклон Ciaran, который недавно принес в Западную Европу чрезвычайно сильные порывы ветра и обильные осадки, в результате чего затоплены прибрежные территории.

Во Франции, на западе Бретани, скорость ветра в порывах достигала 57,5 м/с и побиты прежние штормовые рекорды.

В Латвию этот циклон не принесет разрушительных и опасных погодных условий, однако его влияние будет ощутимо.

По нынешним прогнозам, погоду в начале следующей недели снова определяет действие циклонов, поэтому будет пасмурно, дождливо и в отдельные дни - также ветрено.

Однако по-прежнему на территории Латвии сохранится теплая погода: как ночью, так и днем столбики термометров будут держаться преимущественно у отметок +5...+10 градусов.

К концу недели постепенно станет прохладнее: по ночам в некоторых местах воздух может остыть до 0 градусов.

06.11. palaikam lietus, naktī austrumos līs ilgstoši. Lēns D puses vējš, dienā jūras piekrastē nedaudz pastiprināsies DR/R vējš. Minimālā gaisa temp. naktī +5...+9°, maksimālā dienā +7...+11°. pic.twitter.com/IiEC7qL57J — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 5, 2023

Галерея: Ураган в Европе