Будет по-осеннему тепло: прогноз синоптиков на новую неделю

На следующей неделе под влиянием циклона часто будут идти дожди, но погода ожидается по-осеннему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
К территории Латвии с запада приблизился циклон Ciaran, который недавно принес в Западную Европу чрезвычайно сильные порывы ветра и обильные осадки, в результате чего затоплены прибрежные территории.
Во Франции, на западе Бретани, скорость ветра в порывах достигала 57,5 м/с и побиты прежние штормовые рекорды.
В Латвию этот циклон не принесет разрушительных и опасных погодных условий, однако его влияние будет ощутимо.
По нынешним прогнозам, погоду в начале следующей недели снова определяет действие циклонов, поэтому будет пасмурно, дождливо и в отдельные дни - также ветрено.
Однако по-прежнему на территории Латвии сохранится теплая погода: как ночью, так и днем столбики термометров будут держаться преимущественно у отметок +5...+10 градусов.
К концу недели постепенно станет прохладнее: по ночам в некоторых местах воздух может остыть до 0 градусов.
06.11. palaikam lietus, naktī austrumos līs ilgstoši. Lēns D puses vējš, dienā jūras piekrastē nedaudz pastiprināsies DR/R vējš. Minimālā gaisa temp. naktī +5...+9°, maksimālā dienā +7...+11°. pic.twitter.com/IiEC7qL57J— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 5, 2023
Галерея: Ураган в Европе
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