Началась солярная зима - самая темная четверть года

Согласно данным, опубликованным на портале timeanddate.com, солярная зима продлится до 4 февраля. За эти три месяца продолжительность солнечного света в Риге составит менее девяти часов в день. Самым коротким днем станет 22 декабря, когда промежуток времени между восходом солнца, в 9 часов утра, и заката, в 15:43, составит всего шесть часов и 43 с половиной минуты.

Через 45 дней после зимнего солнцестояния - 5 февраля - начнется солярная весна, которая продлится до 6 мая. За этот период продолжительность дня увеличится с неполных девяти часов до неполных 16 часов.

Времена года делят по-разному. Астрономическая осень в этом году началась 23 сентября и завершится 22 декабря, в день зимнего солнцестояние. Астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия 20 марта.

А вот метеорологическая зима начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд находится ниже нуля. В Алуксне уже 25-29 октября средняя температура воздуха была отрицательной и наступила метеорологическая зима - на три недели раньше нормы.

По прогнозам синоптиков, в других районах страны, по крайней мере, до середины ноября продолжится метеорологическая осень. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября, местами в Курземе это случилось даже на месяц раньше обычного.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в этом году и ноябрь, и декабрь ожидаются теплее и влажнее нормы.