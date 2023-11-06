Во вторник на большей части территории Латвии пройдут дожди

Во вторник на большей части территории Латвии ожидаются дожди, в том числе ливни, прогнозируют синоптики.
Во многих местах выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +8...+11 градусов.
В Риге ожидается небольшой дождь, сквозь облака может выглянуть солнце, будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться в районе +10 градусов.
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