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Вторник будет пасмурным и дождливым

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник в Латвии ночью и днем временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, временами выглянет солнце. Будет дуть слабый и умеренный ветер с запада и юго-запада.

Температура воздуха ночью ожидается не ниже +6...+9 градусов, днем - до +8...+11 градусов.

В Риге 7 ноября будет облачно, временами с дождями. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +8 градусов ночью и +10 градусов днем.

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