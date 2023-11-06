Вторник будет пасмурным и дождливым

Во вторник в Латвии ночью и днем временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Небо будет облачным, временами выглянет солнце. Будет дуть слабый и умеренный ветер с запада и юго-запада.
Температура воздуха ночью ожидается не ниже +6...+9 градусов, днем - до +8...+11 градусов.
В Риге 7 ноября будет облачно, временами с дождями. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +8 градусов ночью и +10 градусов днем.
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