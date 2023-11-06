Вторник будет пасмурным и дождливым

Небо будет облачным, временами выглянет солнце. Будет дуть слабый и умеренный ветер с запада и юго-запада.

Температура воздуха ночью ожидается не ниже +6...+9 градусов, днем - до +8...+11 градусов.

В Риге 7 ноября будет облачно, временами с дождями. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +8 градусов ночью и +10 градусов днем.