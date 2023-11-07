В среду ожидаются кратковременные дожди

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +5...+9 градусов, днем максимальная температура составит +7...+10 градусов.

В Риге погода останется без изменений, временами пройдут дожди, небо будет преимущественно облачным. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха ночью опустится до +7...+8 градусов, днем максимум составит +10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии