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В среду ожидаются кратковременные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Zane Bitere / LETA

В среду, 8 ноября, в Латвии будет преимущественно облачная погода, временами дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +5...+9 градусов, днем максимальная температура составит +7...+10 градусов.

В Риге погода останется без изменений, временами пройдут дожди, небо будет преимущественно облачным. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха ночью опустится до +7...+8 градусов, днем максимум составит +10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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