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В четверг выглянет солнце; воздух прогреется до +10 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень
Осень Фото: Shutterstock

В четверг в Латвии ожидается пасмурная погода, временами с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в некоторых районах образуется туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов, днем достигнет +6...+10 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха составит +6 градусов ночью и +9 градусов во второй половине дня.

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