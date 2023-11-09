В ночь на пятницу по всей Латвии пройдут небольшие дожди

День будет преимущественно пасмурным, местами пройдут небольшие дожди. При сохранении умеренного южного ветра воздух прогреется до +6..+9 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшой дождь, а в последний день рабочей недели не ожидается осадков. Ветер будет умеренно дуть с юга. Температура воздуха ночью и утром составит +6 градусов, днем она поднимется на два градуса выше.