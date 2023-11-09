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В ночь на пятницу по всей Латвии пройдут небольшие дожди

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

В ночь на пятницу, 10 ноября, в Латвии будет облачно, и на большей части страны немного пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха понизится до +3..+7 градусов.

День будет преимущественно пасмурным, местами пройдут небольшие дожди. При сохранении умеренного южного ветра воздух прогреется до +6..+9 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшой дождь, а в последний день рабочей недели не ожидается осадков. Ветер будет умеренно дуть с юга. Температура воздуха ночью и утром составит +6 градусов, днем она поднимется на два градуса выше.

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