В ночь на пятницу по всей Латвии пройдут небольшие дожди

В ночь на пятницу, 10 ноября, в Латвии будет облачно, и на большей части страны немного пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха понизится до +3..+7 градусов.
День будет преимущественно пасмурным, местами пройдут небольшие дожди. При сохранении умеренного южного ветра воздух прогреется до +6..+9 градусов.
В Риге ночью ожидается небольшой дождь, а в последний день рабочей недели не ожидается осадков. Ветер будет умеренно дуть с юга. Температура воздуха ночью и утром составит +6 градусов, днем она поднимется на два градуса выше.
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