Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима

В целом по всей Европе зима прогнозируется теплее нормы, и на большей части территории ожидается более влажная погода, чем обычно.

В северной и центральной частях Европы в начале зимы прогнозируется повышенная активность циклонов и выраженный поток воздуха с запада, поэтому температура и количество осадков будут выше нормы. Во второй половине зимы ожидается более высокое атмосферное давление, ветры будут реже дуть с запада, что означает более низкую температуру воздуха и меньшее количество осадков.

Согласно нынешним прогнозам, декабрь в Латвии обещает быть самым теплым из месяцев приближающейся зимы, а февраль - самым холодным.

На следующей неделе температура воздуха в Латвии опустится ниже нормы, а в конце ноября и декабре вернется более теплая и влажная погода, свидетельствует информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Галерея: Зима в Риге