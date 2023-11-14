Уже в ближайшие дни в Латвии постепенно начнется метеорологическая зима

Она наступает, если пять суток подряд средняя температура воздуха держится ниже нуля градусов. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября. В этом году в Алуксне она наступила уже 25 октября, в других районах страны продолжается метеорологическая осень.

В середине недели ожидается в основном облачная погода, местами выглянет солнце, возможен небольшой снег, температура воздуха составит -2...+4 градуса.

По прогнозам, в ночь на пятницу облаков станет меньше и температура воздуха начнет понижаться быстрее, местами в восточных районах она может опуститься до -8 градусов.

На праздничных выходных ожидаются переменчивая облачность и слабый ветер, местами возможен небольшой кратковременный дождь. В основном будет держаться небольшой мороз, но днем воздух прогреется до -2...+3 градусов.

На следующей неделе в Латвию может прийти циклон с осадками и порывистым ветром.