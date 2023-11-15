Синоптики сделали прогноз на 18 ноября

Ожидается, что 16 или 17 ноября в Латвии начнется метеорологическая зима, так как в ближайшие несколько дней средняя температура воздуха будет ниже нуля. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии также началась 17 ноября.

В четверг сохранится преимущественно облачная погода, в последующие дни облаков будет меньше, а солнце будет светить чаще. Осадков будет мало, лишь местами пройдет небольшой кратковременный снег.

В результате на большей части территории страны ожидается морозная погода без снега. Замерзнет верхний слой почвы, постепенно образуется лед на прудах, озерах и участках рек с медленным течением.

В пятницу будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, а в праздничные выходные - слабый ветер переменного направления. Ночью и днем ожидается температура ниже нуля, в отдельных местах на побережье временами будет чуть выше нуля.

При ясном небе ночью температура местами может опуститься до -10 градусов.

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