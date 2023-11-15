В четверг местами ожидается небольшой снег; ночью похолодает до -3 градусов

Ночью и утром местами ожидается туман - преимущественно в западной части страны. На отдельных дорогах будет гололедица, ветер слабый.

Температура воздуха понизится до +2...-3 градусов ночью и -1...+4 градусов днем.

В четверг в Риге ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха будет около нуля, днем она повысится до +2 градусов.