В четверг местами ожидается небольшой снег; ночью похолодает до -3 градусов

В четверг в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки - в основном снег, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром местами ожидается туман - преимущественно в западной части страны. На отдельных дорогах будет гололедица, ветер слабый.
Температура воздуха понизится до +2...-3 градусов ночью и -1...+4 градусов днем.
В четверг в Риге ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха будет около нуля, днем она повысится до +2 градусов.
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