Ср, 15.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В четверг местами ожидается небольшой снег; ночью похолодает до -3 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Синица на ветке
Синица на ветке Фото: Zane Bitere / LETA

В четверг в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки - в основном снег, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами ожидается туман - преимущественно в западной части страны. На отдельных дорогах будет гололедица, ветер слабый.

Температура воздуха понизится до +2...-3 градусов ночью и -1...+4 градусов днем.

В четверг в Риге ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха будет около нуля, днем она повысится до +2 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх