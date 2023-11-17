В Латвии началась метеорологическая зима

Метеорологическая зима началась в Алуксне 25 октября, в отдельных районах страны - 16 ноября, а в целом по стране 17 ноября - в первый день со средней температурой воздуха ниже нуля, свидетельствуют оперативные данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха ниже нуля держится пять дней подряд, начиная с первого из этих дней.

В прошлом году метеорологическая зима в Латвии также началась 17 ноября - раньше обычного.

В пятницу и в последующие дни погода будет преимущественно сухой, временами с прояснениями, местами небольшой снег, на побережье - более сильный. На большей части территории страны снега не будет.

В предпраздничный день будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, температура воздуха в середине дня составит +2...-3 градуса.

В Риге в пятницу существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха около нуля.