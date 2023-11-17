Метеорологи прогнозируют, когда в Латвии выпадет снег

И в праздничные дни, и в начале следующей рабочей недели небо на некоторое время прояснится, позволяя выглянуть солнцу, а осадков будет мало - местами коротковременно пойдет снег, на побережье снега будет больше. Ветер будет преимущественно слабым.

Температура воздуха в ночные и утренние часы преимущественно ожидается в пределах -1..-9 градусов, днем ​​будет +2..-3 градусов.

Ожидается, что в середине недели придет циклон, который принесет с собой дожди и порывистый ветер, а температура временами поднимется выше нуля. Есть вероятность, что ветер достигнет ураганной силы и пройдут обильные осадки.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в конце ноября большую часть Латвии покроет снежный покров, толщина которого местами превысит десять сантиметров.

Уже сообщалось, в пятницу, 17 ноября, в Латвии началась метеорологическая зима, и в первые ее дни погода будет сухой и морозной, без снега, прогнозируют синоптики.