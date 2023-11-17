В День независимости Латвии местами будет светить солнце

В субботу, 18 ноября, в Латвии сохранится холодная, пасмурная и преимущественно сухая погода, местами c прояснениями, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Будет дуть слабый ветер, также ожидается безветрие.
Температура воздуха ночью и утром составит 0...-5 градусов, а под ясным небом столбики термометров местами опустятся до -6...-9 градусов.
Максимальная температура воздуха в праздничный день составит +2...-3 градуса.
В Риге в субботу не ожидается существенных осадков, возможно сокращение облачности. Слабый восточный ветер перейдет в южный. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, а днем приблизится к нулевой отметке.
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