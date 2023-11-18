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В ночь на воскресенье местами похолодает до -6 градусов

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Кот на капоте автомобиля
Кот на капоте автомобиля Фото: Lita Krone/LETA

В воскресенье погода существенно не изменится, прогнозируют синоптики.

В ночь на воскресенье прояснения возможны лишь местами, и на части территории страны, главным образом в Курземе и Видземе, ожидается небольшой снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ожидается слабый южный ветер, а температура воздуха понизится до -2...-6 градусов, местами на побережье - до 0...-2 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, однако значительных осадков она не принесет. Будет дуть слабый восточный ветер, минимальная температура воздуха составит -1...-2 градуса.

В воскресенье местами, главным образом в Курземе и Видземе, ожидается небольшой снег. Отдельные участки дорог по-прежнему могут быть скользкими. Сохранится слабый южный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит -2...+2 градуса.

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