В воскресенье будет пасмурно, возможен небольшой снег

Последний день недели, 19 ноября, в Латвии будет пасмурным, с небольшим снегом, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня в некоторых регионах небо может проясниться. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса.
В Риге большую часть дня сохранится пасмурная погода, но осадков не ожидается, а во второй половине дня небо прояснится. Температура воздуха составит около 0 градусов.
Labrīt. Šodien debesis aizklās mākoņi, kas brīžiem arī izklīdīs. Dažviet gaidāms neliels īslaicīgs sniegs, un atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns dienvidaustrumu, dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -2…+2°. pic.twitter.com/SHZhmQpMQh— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 19, 2023
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