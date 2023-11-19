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В воскресенье будет пасмурно, возможен небольшой снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Морозная погода. Иллюстративное фото
Морозная погода. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Последний день недели, 19 ноября, в Латвии будет пасмурным, с небольшим снегом, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня в некоторых регионах небо может проясниться. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге большую часть дня сохранится пасмурная погода, но осадков не ожидается, а во второй половине дня небо прояснится. Температура воздуха составит около 0 градусов.

Галерея: В факельном шествии 18 ноября в Риге приняли участие несколько тысяч человек

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