Синоптики выступили с неутешительным прогнозом на следующую неделю

В начале недели будет облачно, с прояснениями, небольшой снег пройдет только местами. В понедельник будет преобладать слабый и умеренный восточный ветер, во вторник - северный.

По мере поступления более холодного воздуха температура в ночные часы понизится до -2...-6 градусов, и лишь в отдельных регионах на побережье будет немного теплее.

Днем температура воздуха не превысит +2...-4 градуса.

В среду зона осадков принесет в Латвию снег, который постепенно перейдет в дождь. В четверг на востоке страны может образоваться небольшой снежный покров.

Ожидается значительное усиление ветра - ночью на побережье порывы северо-западного ветра составят 25-27 м/с.

Вместе с осадками поступят теплые воздушные массы - ночью и днем столбики термометров не опустятся ниже -1...+5 градусов.

Однако к выходным вновь ожидается похолодание - на востоке страны температура воздуха понизится до -10 градусов, местами ожидается снег.

Галерея: Снег в Риге