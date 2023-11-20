Во вторник местами в Латвии возможен снег

Ожидается частичная облачность, будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит 0...-4 градуса, на Курземском побережье - 0...+2 градуса.

Дороги местами станут скользкими и заснеженными, особенно вечером.

В Риге возможен небольшой снег, вероятность осадков возрастет к вечеру. Будет дуть ветер переменчивого направления, а воздух прогреется до 0...-1 градуса.