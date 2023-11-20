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Во вторник местами в Латвии возможен снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Снег в Риге. Иллюстративное фото.
Снег в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии ожидается небольшой снег, местами пройдут более сильные кратковременные осадки. Больше осадков ожидается вечером, прогнозируют синоптики.

Ожидается частичная облачность, будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит 0...-4 градуса, на Курземском побережье - 0...+2 градуса.

Дороги местами станут скользкими и заснеженными, особенно вечером.

В Риге возможен небольшой снег, вероятность осадков возрастет к вечеру. Будет дуть ветер переменчивого направления, а воздух прогреется до 0...-1 градуса.

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