Во вторник местами в Латвии выпадет снег

Ночью погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег, местами небо прояснится. На дорогах в некоторых районах будет скользко. При слабом восточном ветре и ясном небе воздух остынет до -3...-8 градусов, на Курземском побережье до +1...-2 градусов.

Во вторник в Латвии будет переменная облачность, местами ожидается небольшой снег. В некоторых районах на дорогах будет скользко. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге ночью осадков не ожидается, небо прояснится ближе к утру. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -4...-5 градусов.

День в столице также пройдет без осадков. Температура воздуха составит -1...-3 градуса.