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Впервые с марта температура воздуха опустилась ниже -10 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Shutterstock

В ночь на вторник на северо-востоке Видземе температура воздуха опустилась до -10...-11 градусов, самый сильный мороз зарегистрирован под Стренчи и в Вецлайценской волости, свидетельствуют данные со станций метеорологических наблюдений, сообщает агентство LETA.

Это самая низкая температура воздуха в стране с марта этого года.

Утром во вторник температура воздуха в Латвии составляет от -1...-4 градусов на Курземском побережье до -10 градусов местами в Видземе.

Небо частично покрывают облака, в юго-западных районах наблюдается ясная погода. Местами идет небольшой снег. Дует слабый, преимущественно восточный, северо-восточный ветер.

В Риге утром во вторник температура воздуха составляет около -5 градусов и дует слабый ветер.

В понедельник максимальная температура воздуха составила от -3,8 градусов в Алуксне до +2,9 градусов в Павилосте.

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