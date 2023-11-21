Впервые с марта температура воздуха опустилась ниже -10 градусов

Это самая низкая температура воздуха в стране с марта этого года.

Утром во вторник температура воздуха в Латвии составляет от -1...-4 градусов на Курземском побережье до -10 градусов местами в Видземе.

Небо частично покрывают облака, в юго-западных районах наблюдается ясная погода. Местами идет небольшой снег. Дует слабый, преимущественно восточный, северо-восточный ветер.

В Риге утром во вторник температура воздуха составляет около -5 градусов и дует слабый ветер.

В понедельник максимальная температура воздуха составила от -3,8 градусов в Алуксне до +2,9 градусов в Павилосте.