Впервые с марта температура воздуха опустилась ниже -10 градусов

В ночь на вторник на северо-востоке Видземе температура воздуха опустилась до -10...-11 градусов, самый сильный мороз зарегистрирован под Стренчи и в Вецлайценской волости, свидетельствуют данные со станций метеорологических наблюдений, сообщает агентство LETA.
Это самая низкая температура воздуха в стране с марта этого года.
Утром во вторник температура воздуха в Латвии составляет от -1...-4 градусов на Курземском побережье до -10 градусов местами в Видземе.
Небо частично покрывают облака, в юго-западных районах наблюдается ясная погода. Местами идет небольшой снег. Дует слабый, преимущественно восточный, северо-восточный ветер.
В Риге утром во вторник температура воздуха составляет около -5 градусов и дует слабый ветер.
В понедельник максимальная температура воздуха составила от -3,8 градусов в Алуксне до +2,9 градусов в Павилосте.
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