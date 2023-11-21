Синоптики предупреждают: в четверг - снегопад с метелью, штормовой ветер и температурные перепады

Среда будет преимущественно солнечной, со слабым ветром, который к вечеру начнет усиливаться. В ночь на четверг порывы южного, юго-западного ветра станут набирать скорость до 17-22 метров в секунду, на севере Видземе на побережье ожидаются порывы до 24 метров в секунду, а на западном побережье Курземе - до 29 метров в секунду.

Начиная с запада, ночью и утром по всей стране выпадут осадки, более обильными они будут в Курземе - в основном, в виде дождя.

Во многих районах Латвии образуется снежный покров толщиной 5-15 сантиметров, из-за метели его толщина будет неравномерной. Самый глубокий снег ожидается в Видземе и Латгале.

Условия передвижения во время метели будут затруднены: видимость временами ухудшится до пары сотен метров, дороги станут скользкими, на отдельных участках образуются заносы, при этом на дороги могут падать сломанные ветром деревья и их ветви.

Температура воздуха в ночь на четверг в Латгале еще составит -8 градусов, а утром на западном побережье Курземе ожидается +8 градусов.

Максимальная температура в четверг составит от нуля градусов местами в восточных краях до +10 на южном побережье Курземе.

К четвергу ветер стихнет, однако днем в Курземе вновь усилится западный ветер. Временами будет идти дождь, в восточных краях - снег.

Общее количество осадков к пятнице на основной части территории страны может достигнуть 20-35 миллиметров, то есть половины месячной нормы. В ряде рек Курземе резко поднимется уровень воды.

В конце недели похолодает, в воскресенье температура воздуха местами может опуститься ниже -10 градусов. Во многих местах будет идти снег.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в конце месяца в восточной части Латвии ожидается снег глубиной до 30 сантиметров.